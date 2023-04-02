الذرة الأوكرانى بـ17200 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، في الأسواق استقرارًا، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 18000 جنيه، بينما سجل سعر سعر طن الذرة برازيلي 18000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 17200 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلي 1770 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني 18600جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 36300 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 34000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 35000 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلي 36500 جنيه أرضه، في حين بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن أعلاف كسب عباد + 36% 24000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 47000 جنيه، في حين سجل سعر جيلوتين محلى 46800 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى 10700 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة 10900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمل تبن 570 جنيه، في حين سجل سعر قيراط البرسيم 850 جنيهًا.

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24950 جنيهًا للطن. في حين سجل طن العلف ناهي 24800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ22000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ21800جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21600 جنيه للطن.، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21350 جنيهًا.