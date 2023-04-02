الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 965 شاحنة، 60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 441 شاحنة، و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 524 شاحنة، و15 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة «PARAS» قادمة من جدة فارغة لشحن فوسفات والسفينتين "الحرية" و"دليلة" بينما تغادر ثلاث سفن وهي "أمل"، "عمان"، "الحرية 2".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و300 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى "سينا"، آيلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2053 راكبا بموانئها.

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