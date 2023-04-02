أسعار العملات الرقمية.. تراجع في سوق «الكريبتو» بعد أسبوع من المكاسب

عادت أسعار العملات الرقمية التباين في قيمتها، خلال تداولات اليوم الأحد 2 ابريل 2023، وذلك بعد أن شهدت أمس انتعاشه جماعية، وأسبوع من المكاسب.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 0.47%، ليصل إلى 28.439.6 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.28% دولار مسجلة 1.820.42 دولار، وتراجعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.07%، ليسجل 0.3880 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 48. 0% ليسجل 040. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 8.44%، ليصل إلى مستويات 0.084007 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 4.05% إلى مستويات 0.01130 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.17% إلى مستويات قرب 17.72 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 25. 0% إلى مستويات 0.001259 دولارات، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 28. 0% إلى مستويات 2959 .1 دولار، وتراجع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 2.43% إلى مستويات 0.36389 دولار.

- تقديرات بارتفاع بيتكوين فوق 36 ألف دولار

ويذكر انه حافظت عملة بيتكوين على اتجاهها فوق مستوى 28 ألف دولار لليوم الرابع على التوالي، بوصولها إلى 28.4 ألف دولار للوحدة في التعاملات المبكرة اليوم ، فيما تشير تقديرات لارتفاعها فوق 36 ألف دولار.

قالت الشريك الإداري في شركة الأبحاث التقنية "Fairlead Strategies"، كاتي ستوكتون لبلومبرغ: "أكدت بيتكوين حدوث اختراق فوق المقاومة السابقة البالغة 25200 دولار في تطور إيجابي على المدى المتوسط، مما يشير إلى وجود قاعدة للانطلاق".

وأضافت ستوكتون، أن المقاومة الثانوية قريبة من مستوى 35900 دولار.

وأدت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي إلى إضعاف الطلب على الأصول الأكثر حساسية للمخاطر، مثل الأسهم والعملات المشفرة، لكن المتداولين يأملون الآن في الانتهاء من أسوأ ما في حملة مكافحة التضخم هذه.