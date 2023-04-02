الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب ملقاة في منور عقار مهجور بالأقصر

جثة
جثة

كشف مصدر أمني، أن عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر، عثروا فى ساعة متأخرة أمس السبت، على جثمان شاب ملقاة فى منور أحد العقارات غير المأهولة بالسكان.

تم إخطار رجال الشرطة ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر، يفيد بعثورهم على جثمان شاب يبلغ من العمر 17 سنة، ملقاة فى وضع السقوط من أعلى فى منور أحد العقارات غير المأهولة بالسكان، وانتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة بندر الأقصر، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

إتخاذ الإجراءات القانونية ارتكاب استدعاء الأقصر التحقيق

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

عكاظ: مصر والسعودية تتمتعان بثقل وقوة وتأثير عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

العثور على جثة شاب ملقاة في منور عقار مهجور بالأقصر

العلاقات المصرية السعودية: شراكة راسخة وتنسيق مشترك

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

«تعليم الجيزة» تصدر تعليمات بشأن اختبارات الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية