العثور على جثة شاب ملقاة في منور عقار مهجور بالأقصر

كشف مصدر أمني، أن عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر، عثروا فى ساعة متأخرة أمس السبت، على جثمان شاب ملقاة فى منور أحد العقارات غير المأهولة بالسكان.

تم إخطار رجال الشرطة ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر، يفيد بعثورهم على جثمان شاب يبلغ من العمر 17 سنة، ملقاة فى وضع السقوط من أعلى فى منور أحد العقارات غير المأهولة بالسكان، وانتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة بندر الأقصر، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.