الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

اشتباكات بين فلسطينيين
اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

قالت مصادر فلسطينية في مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية، إن اشتباكات مندلعة بين سكان بلدة "بيت أمر" وقوات الاحتلال بعد إطلاقها النار على فلسطيني ومنع إسعافه. 

وأضافت المصادر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في البلدة الواقعة شمال المحافظة. 

وأضاف المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل بالبلدة (شديدة الاضطراب) واعتلوا أسطحها وأغلقوا البوابة الحديدية على مدخلها. 

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن منفذ محاولة الدهس تم تحييده في إشارة إلى استشهاده، لكن لم يتم تأكيد استشهاده حتى الآن من جهة رسمية فلسطينية.
 

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