سامى قمصان: نجحنا فى استغلال جماهير الأهلى أمام الهلال

تحدث سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني.

الأهلي فاز على الهلال، بثلاثية نظيفة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سامي قمصان في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث اليوم شيء كبير من الجماهير، دعم وتشجيع، أكبر نجاح هو عودة الجماهير، تعطي لنا قوة، نعدهم أننا سنقاتل أكثر وأكثر ونتمنى أن يكونوا متواجدين في المباريات المقبلة".

وأضاف المدرب العام للأهلي: "كولر استعد للمباراة منذ فترة كبيرة، وكان يعمل على كيفية تسجيل الأهداف والمحافظة على نظافة الشباك، حتى التغييرات أعطت لنا إضافة، استطعنا استغلال الجماهير في أول 10 دقائق والضغط على الهلال".

واختتم: "تأهل صعب ولكن الحمد لله أننا حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل، أشكر اللاعبين على الجهد والتصميم، وأقول لهم إنه ما زال أمامنا مشوار كبير في البطولة".