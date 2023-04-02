الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد هدفيه فى شباك الهلال

حسين الشحات
حسين الشحات

علّق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد تأهل المارد الأحمر على حساب الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي على الفريق السوداني بثلاثية نظيفة ليحجز البطاقة الثانية خلف صن داونز ويتأهل إلى ربع النهائي.

وقال حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية: "الحمد الله على التأهل أمام نادي الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الانتصار اليوم جاء بدعم كبير من جانب جماهير الفريق، وما حدث اليوم هو نجاح كبير للفريق خلال الفترة الحالية".

وحقق النادي الأهلي الانتصار على حساب نادي الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث جاء الهدف الأول في شباك نادي الهلال عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وجاء الهدفان الثاني والثالث عن طريق حسين الشحات لاعب الفريق.

حسين الشحات الهلال السوداني الاهلى مباراة الأهلي والهلال

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