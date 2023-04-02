منها التفضيل بينهم.. مصطفى حسنى يوضح أسباب انهيار العلاقة بالأبناء

أوضح الداعية مصطفى حسني، أسباب انهيار العلاقة بالأبناء، قائلًا: "إن العلاقة غير الجيدة بين الآباء وأبنائهم سواء كان هؤلاء الأبناء متزوجين أم لا، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها الأهالي في التربية، بنية صادقة في أنهم يجعلوا أبناءهم أفضل منهم".

وأضاف حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن الآباء في بعض الأوقات يجبرون أبناءهم على تحقيق أهداف، كان الآباء يريدون تحقيقها ولم يستطيعوا ذلك، لقول علي بن أبي طالب: "لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم"، معقبًا: "إنت ليه بتجبر ابنك يعمل حاجات تبعك، هو مش عايز الكلية دي أو الرياضة دي، أو العيشة بالطريقة دي التي بها أهداف هو لم يخترها، فلما يكبر الولد أو البنت ويتأمل حياته يقول لنفسه أنا عمري ضاع في حاجات أنا مش عايزها".

وأوضح أن السبب الآخر في انهيار العلاقة بين الآباء والأبناء، هي التربية بالقسوة، حيث بدأ يعلم الأبناء حاليًا التربية بالحنية، وأن التربية بالضرب والزعيق شيء منفر وسيئ، لافتًا إلى أن هناك أجيالًا تربت بهذه الطريقة دون أن تأخذ بالها، وهناك أجيال أخرى وعيها أدرك أساليب التربية والتعامل، خاصة إذا كبر وتزوج وخلف وبدأ يذاكر كيف يربي أبناءه، ليكاشف نفسه:" أنا ما أخدتش القدر من الحنية ده، فيبتدي ينظر إلى أهله بنوع من المرارة والأسى".

وأشار إلى أن التفضيل بين الأبناء هو أحد أسباب انهيار العلاقة بين الآباء وأبنائهم.