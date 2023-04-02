أجواء وطنية وروحانية احتفالًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى الأوبرا (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وفي أجواء تمزج المشاعر الوطنية والروحانية احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان كما افتتحت فعاليات برنامج امسياتها المميزة خلال الشهر المعظم.

الموسيقات العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ومواهب الأوبرا بين المشاعر الحماسية والروحانية على المكشوف.

فوسط حشد جماهيري ضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية قدمت فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة كل من المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن تشكيلات حركية متنوعة ثم ادت على المسرح المكشوف مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية بمشاركة المطرب السيد محمود بكر ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها موسيقى عمر الخيام، مولاي، أمين أمين، محمد يا رسول الله، نبينا هادينا، المسك فاح، بوابة الحلواني، بحبك يا مصر، الافتتاحية، مارش القوافل، الرقص مرة أخري، كان كان، الأرض الطيبة، لكل جندي مصري، بنفس روح النصر لأكتوبر، رايات النصر، عشانك انت اتحدى أي مستحيل، يا أغلي اسم في الوجود، حلوة بلادي ياحبيبتي يا مصر.

بعدها تغنى كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بعدد من الأعمال الحماسية والروحانية الشهيرة التي تفاعل معها الحضور كان منها بسم الله، يا رحمن، رمضان جانا، من نورك يارب اهديني، واحشنا يا رسول الله، الرضا والنور، تجلي مولد الهادي، عاش، عشاق جمال النبي، قلبك حنين يا نبي، سمينا وعدينا، لاجل النبي ، فيها حاجة حلوة، مسك الختام، القلب يعشق أداها الواعدون مريم حنفي، محمد محمود، إسراء عصام، محمد يسري، لوجي ناصر، حسام، محمد نادر، حنين محمد، أحمد فايد، ريم أيمن، هاجر، شرف، ساندرا، أحمد مجدي.

يذكر أن برنامج فعاليات الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم يضم عروضًا متنوعة لفرق فنية شابة متفردة وليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية.