الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي طالب مصرعه جراء تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة أمام قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة أمام قرية فيشا بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق في الحادث بعد تحرير المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى « محمود محمد الحجري »، 17 سنة، مقيم قرية فيشا بمركز المحمودية، ونقلت الجثة إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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