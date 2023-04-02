الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد فى اليوم الحادى عشر من رمضان 2023

مواعيد الصلاة  اليوم
مواعيد الصلاة  اليوم الاحد في اليوم الحادي عشر من رمضان 2023

يبحث العديد من المواطنين بصفة دورية عن مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل أداء الصلاة في وقتها، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى دقائق قليلة وفق لخطوط الطول والعرض.
 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الحادي عشر من رمضان 2023 
 

وخلال السطور التالية نوضح لمتابعين “الدستور”،  مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة


موعد أذان الفجر ٤:١٧ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
موعد أذان الظهر ١١:٥٩ ص
موعد أذان العصر ٣:٣٠ م
موعد أذان المغرب ٦:١٣ م
موعد أذان العشاء ٧:٣٢ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية


موعد أذان الفجْر ٤:٢١ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٤ م
موعد أذان العَصر ٣:٣٦ م
موعد أذان المَغرب ٦:١٩ م
موعد أذان العِشاء ٧:٣٩ م

الداعية أحمد الطلحى يكشف أسباب استجابة دعاء الصائم (فيديو)

اللهم أجرنا من موت الغفلة.. دعاء الفجر اليوم السبت 1 إبريل 2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد


موعد أذان الفجْر ٤:١١ ص
الشروق ٥:٤٠ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٥ ص
موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م
موعد أذان المَغرب ٦:١٠ م
موعد أذان العِشاء ٧:٢٩ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

موعد أذان الفجْر ٤:٠٨ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٤٧ ص
موعد أذان العَصر ٣:١٧ م
موعد أذان المَغرب ٦:٠٠ م
موعد أذان العِشاء ٧:١٧ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة اسيوط


موعد أذان الفجْر ٤:٢٢ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠١ م
موعد أذان العَصر ٣:٣١ م
موعد أذان المَغرب ٦:١٤ م
موعد أذان العِشاء ٧:٣٠ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
 

موعد أذان الفجْر ٤:١٧ ص
الشروق ٥:٤١ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٣ ص
موعد اذان العَصر ٣:٢٢ م
موعد أذان المَغرب ٦:٠٦ م
موعد أذان العِشاء ٧:٢١ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

موعد أذان الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٧ ص
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٢٨ م
موعد أذان العَصر ٣:٥٦ م
موعد أذان المَغرب ٦:٤٠ م
موعد أذان العِشاء ٧:٥٤ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

 

موعد أذان الفجْر ٤:١٧ ص
الشروق ٥:٤٦ ص
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٠ م
موعد أذان العَصر ٣:٣٢ م
موعد أذان المَغرب ٦:١٥ م
موعد أذان العِشاء ٧:٣٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش


موعد أذان الفجْر ٤:٠٥ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٤٩ ص
موعد أذان العَصر ٣:٢١ م
موعد أذان المَغرب ٦:٠٤ م
موعد أذان العِشاء ٧:٢٣ م

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الاحد مواقيت الصلاة صلاة الظ ه ر صلاة الع شاء صلاة الفج ر صلاة الع صر صلاة الم غرب موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

«زكاة الفطر» 2023 وكيفية حساب قيمتها

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

أزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحجارة بمدينة 6 أكتوبر

دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والوداد يعبران بطلى الجزائر ويتمسكان بالصدارة

«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سهرة رمضانية.. انتصار العاشر من رمضان وبناء الشخصية المصرية بثقافة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ