مواعيد الصلاة اليوم الأحد فى اليوم الحادى عشر من رمضان 2023

يبحث العديد من المواطنين بصفة دورية عن مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل أداء الصلاة في وقتها، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى دقائق قليلة وفق لخطوط الطول والعرض.



مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الحادي عشر من رمضان 2023



وخلال السطور التالية نوضح لمتابعين “الدستور”، مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر ٤:١٧ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

موعد أذان الظهر ١١:٥٩ ص

موعد أذان العصر ٣:٣٠ م

موعد أذان المغرب ٦:١٣ م

موعد أذان العشاء ٧:٣٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجْر ٤:٢١ ص

الشروق ٥:٥٠ ص

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٤ م

موعد أذان العَصر ٣:٣٦ م

موعد أذان المَغرب ٦:١٩ م

موعد أذان العِشاء ٧:٣٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعي د



موعد أذان الفجْر ٤:١١ ص

الشروق ٥:٤٠ ص

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٥ ص

موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م

موعد أذان المَغرب ٦:١٠ م

موعد أذان العِشاء ٧:٢٩ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

موعد أذان الفجْر ٤:٠٨ ص

الشروق ٥:٣٤ ص

موعد أذان الظُّهْر ١١:٤٧ ص

موعد أذان العَصر ٣:١٧ م

موعد أذان المَغرب ٦:٠٠ م

موعد أذان العِشاء ٧:١٧ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة اسيوط



موعد أذان الفجْر ٤:٢٢ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠١ م

موعد أذان العَصر ٣:٣١ م

موعد أذان المَغرب ٦:١٤ م

موعد أذان العِشاء ٧:٣٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقص ر



موعد أذان الفجْر ٤:١٧ ص

الشروق ٥:٤١ ص

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٣ ص

موعد اذان العَصر ٣:٢٢ م

موعد أذان المَغرب ٦:٠٦ م

موعد أذان العِشاء ٧:٢١ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق ٦:١٧ ص

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٢٨ م

موعد أذان العَصر ٣:٥٦ م

موعد أذان المَغرب ٦:٤٠ م

موعد أذان العِشاء ٧:٥٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

موعد أذان الفجْر ٤:١٧ ص

الشروق ٥:٤٦ ص

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٠ م

موعد أذان العَصر ٣:٣٢ م

موعد أذان المَغرب ٦:١٥ م

موعد أذان العِشاء ٧:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجْر ٤:٠٥ ص

الشروق ٥:٣٤ ص

موعد أذان الظُّهْر ١١:٤٩ ص

موعد أذان العَصر ٣:٢١ م

موعد أذان المَغرب ٦:٠٤ م

موعد أذان العِشاء ٧:٢٣ م