الشحات يُطمئن جماهير الأهلى بهدف ثالث فى شباك الهلال

سجل حسين الشحات الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 82 بعدما استقبل تمريرة رائعة من مروان عطية قبل أن يراوغ مدافع الهلال ويضع الكرة رائعة في شباك الهلال.

أحداث الشوط الأول

بداية حذرة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى قبل أن يهدر عمرو السولية أول فرصة في الدقيقة الثامنة بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق أفشة لتصل إلى عمرو السولية ليسدد كرة بباطن القدم لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من مروان عطية إلى داخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع لتصل إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد دقيقة واحدة أهدر كهربا فرصة جديدة بعد تمريرة من تاو إلى كهربا الذي سدد بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 13 أول ظهور هجومي لفريق الهلال بعد خطأ فادح من رامي ربيعة قبل أن تصل إلى ليليبو الذي سدد أرضية بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة حرة ليقابلها بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أحمد عبدالقادر قبل أن يهيئها كهربا لنفسه بشكل رائع ويضعها بباطن القدم على يسار الحارس.

الهلال السوداني أهدر فرصة هدف في الدقيقة 29 بعد مرور رائع من ياسر المزمل قبل أن يمرر إلى محمد عبدالرحمن الذي وضع الكرة بغرابة بجوار القائم.

في الدقيقة 38 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال عن طريق ياسر المزمل على رأس محمد عبدالرحمن الذي سدد كرة لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 43 فرصة للأهلي بعد اختراق رائع من محمد هاني من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 45 فرصة أخرى للأهلي بعد تمريرة طويلة من كهربا هيأها تاو بالرأس لـ أفشة لكن الدفاع تدخل.



أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 53 فرصة هدف لصالح الهلال بعد تصويبة من لاعب الهلال من داخل منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي لكن تصدى لها الشناوي بنجاح.

في الدقيقة 54 فرصة هدف للأهلي بعد تصويبة رائعة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى لترتطم بالقائم الأيمن ويبعدها الحارس قبل أن تصل إلى كهربا.

في الدقيقة 64 جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي بعدما بيرسي تاو راوغ مدافع الهلال ومرر كرة رائعة إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة رائعة داخل الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني من الطرف الأيمن أمسكها حارس الهلال بنجاح.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أفشة - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - محمود كهربا - بيرسي تاو



كما جاء تشكيل الهلال أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر

خط الوسط: ولي الدين خضر - أبوعاقلة عبدالله - فابريس نجوما

خط الهجوم: ياسر المزمل - محمد عبدالرحمن - مكابي ليليبو

يدخل الأهلي هذه المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز بهدف نظيف على الأقل أو الانتصار بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما الهلال السوداني فيكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي بعد أن فاز في مباراة الجولة الثانية بهدف دون رد.