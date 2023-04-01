الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الهلال السودانى

أضاف حسين الشحات الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 64 بعد انطلاقة من بيرسي تاو وتمريرة رائعة إلى حسين الشحات الذي سدد في المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أفشة - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو



كما جاء تشكيل الهلال أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر

خط الوسط: ولي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - فابريس نجوما

خط الهجوم: ياسر المزمل - محمد عبد الرحمن - مكابي ليليبو

يدخل الأهلي هذه المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز بهدف نظيف على الأقل أو الانتصار بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما الهلال السوداني فيكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي بعد أن فاز في مباراة الجولة الثانية بهدف دون رد.