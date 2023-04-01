مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10.. الشافعي يطلب من والدة الطفل السارق أن يتكفل بتعليمه

خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، عن قصة حياة محمد بن إدريس الشافعي، الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، ظهر الإمام الشافعي في السوق ينقذ طفلًا من تعنيف أحد التجار بسبب أن الطفل سرق، ثم يحميه الشافعي من ضرب التاجر له ويقول له أن صغيرًا غير مكلف.

احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10

وخلال احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10، يسأل الشافعي الطفل عن اسمه ليخبره أن اسمه إبراهيم، ويقول له الشافعي اسمك جميل.

وضمن مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10، يذهب الشافعي لأم الطفل ويسأل عن والده وما إذا كان الطفل يذهب لشيخ الكتاتيب، وتجيب أم بأنه لا، ويطلب من والدة الطفل أن تسمح للشافعي أن يتولى تعليم الطفل ويتكفل به لأنه يرى فيه الخير.

ويقول الشافعي للطفل إبراهيم أنت يتيم وأنا يتيم ولنا في رسول الله أسوة .

مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠

تضمن مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠ للنجم خالد النبوى، مقابلة الشافعى فى شوارع الفسطاط تاجرًا يلاحق الطفل إبراهيم بعدما سرق منه بعض التمر، فيعتذر له الإمام ويدفع له ثمن التمر ويزيد، ويطالبه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

بعدها يرافق الشافعي الطفل إلى بيت أهله، وهناك يقابل أمه، ويسألها عن أبيه فتخبره أن ابنها إبراهيم يتيم الأب منذ سنتين وأيًا ما كان الذي سرقه منه فهي لا تملك درهمًا في بيتها، ويطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل، ويتحدث إليه الإمام ويخبره أنه كان يتيمًا فى صغره مثله ولنا في رسول الله أسوة حسنة فإنه كان يتيمًا أيضًا، لكنه أصبح قائدًا وخرجت أمتنا من الظلمات إلى النور على يديه، ويقنع الطفل بأن يذهب إلى شيخ الكتاتيب ليتعلم ويغنيه العلم عن الحاجة.