السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سوق الكانتو الحلقة 10.. شحاتة يقنع عوض بالزواج من ابنته

سوق الكانتو
سوق الكانتو

بدأت الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو إلى حيث ما انتهت إليه الأحداث في الحلقات السابقة، حيث اتفق “عوض” ضياء عبد الخالق مع “شحاتة” محمود البزاوي على استئجار الدكان الأحمر من راوية.

 

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

وفي المشاهد الأولى من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 يحاول المعلم شحاتة الذي يؤدي دوره محمود البزاوي إقناع "عوض" بالزواج من ابنته.

وجاء المشهد من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 كالتالي، يقول شحاتة لعوض: "خاوتني عمال تقول عايز أتجوز البت عايز أتجوز البت، طيب أنا بطلبها منك أهو، هتلاقي فين عريس ليها أحسن مني".

وبدأ "المعلم عوض" في التفكير في الأمر والعرض الذي عرضه عليه محمود البزاوي بشأن الزواج من ابنته

بعد قليل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 على شاشة DMC

مواعيد عرض مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 10.. ماذا ستحمل أحداث الحلقة القادمة؟

مسلسل سوق الكانتو 

يذكر أن العمل الدرامي سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أمير كرارة، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

سوق الكانتو الحلقة 9.. تشابك لفظى بين ثراء جبيل وغفران بسبب الفتوة

جدير بالذكر أن سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي.

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