السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سوق الكانتو الحلقة 9.. تشابك لفظى بين ثراء جبيل وغفران بسبب الفتوة

ثراء جبيل
ثراء جبيل

حققت الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو نجاح كبير وحصدت نسب مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي، فور عرضها على قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية.

 

تشابك لفظي بين فلة وعيشة بسبب علوان الفتوة

 

أثارت “فلة” غفران محمد، غيرة “عيشة” ثراء جبيل، بعدما شاهدتها الأخيرة بمنزل الفتوة “علوان”، فذهبت إلى “فلة” بمقر عملها في أحد الملاهي الليلية، وتشابكت معها، وطلبت منها الابتعاد عن “علوان”، ولكن لم تتغاضى “فلة” عن إهانة “عيشة” لها، وقالت لها إنه فتوتها وهي مسئولة منه ولم تبتعد عنه، وأنها ليست لها علاقة به، فاخبرتها “عيشة” أنها متزوجه منه.

 

وفي مشهد أخر، سألت “فلة” غفران محمد، الفتوة “علوان” عن علاقته بـ “عيشة” ثراء جبيل، ليخبرها بأنه ليس له علاقة بها، فتخبرها بما قالته الأخيرة، وأنهما متزوجان، ولكنه ينكر زواجه بها، فيدخل “عبد الغني” تامر نبيل، إلى الملهى فتترك “فلة” الفتوة علوان، وتذهب للأول، ويبدو أن هناك نظرات اعجاب بينهما.

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أبطال مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية و سينرجى، وبطولة النجم أمير كرارة.

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب أمير كرارة كل من: مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو 

تدور قصة سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول “طه القماش” الذي تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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