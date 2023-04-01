سوق الكانتو الحلقة 9.. تبعات الطرد تلاحق «طه القماش» بسبب تقطير الكحول

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 ، بمشهد لـ “طه القماش” أمير كرارة، وهو يغادر السوق تنفيذًا لأوامر جده الذي أمره بالابتعاد عن المنطقة وعدم العودة مرة أخرى.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 ، يتوجه “القماش” إلى شقته الخاصة التي استأجرها مسبقًا لمقابلة أصدقائه، ويفاجأ بصاحب العقار يطرده بعد أن تسبب في اقتحام الشرطة لشقته والتفتيش عن أدوات تقطير الكحول، وطلب منه عدم العودة مرة أخرى، ويغادر “طه” المكان دون تعليق.

وقرر “طه” أن يذهب إلى دكان “اليناصيب”، إلا أنه يفاجأ باقتحام الأهالي له وتدمير محتوياته.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو العديد من الألغاز في إطار درامي تشوقي، حول شاب يدعى “طه” يجسده النجم أمير كرارة، في حقبة زمنية قديمة، يتعرض للعديد من المواقف الصعبة والظلم منذ صغره، ليكتشف مع توالي الأحداث حقيقة هويته، كما يقابل فتاة يونانية تدعى “راوية” مي عز الدين وتجعهما علاقة عاطفية التي من المفترض أن تكلل بالزواج بنهاية الأحداث ولكن بعد مرورهما بالعديد من العواقب.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة بمشاركة نخبة من نجوم الفن منهم مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وعد العزيز مخيون ومحمود البزاوي ومها نصار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان.