مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9.. راوية تحل أزمة ديون والدتها والأخيرة تأمرها بالسفر

استعرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن، استمرار محاولات “راوية” مي عز الدين لتسديد ديون والدتها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 ، بعدما باعت “راوية” مي عز الدين الدكان الأحمر للمعلم “عوض” ضياء عبد الخالق، استطاعت أن تسدد ديون والدتها وتنقذ فندقهم من البيع، واستمرار العمل فيه، وذهبت “راوية” إلى والدتها التي تجسدا الفنانة شيرين، وتبدو على ملامحها السعادة، لتخبرها بأنها نجحت في بيع الدكان وستسدد كل الديون ليصبحوا احرار دون أزمات ودون اضطرار لبيع الفندق.

وضمن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 ، سألت والدة “راوية” مي عز الدين ابنتها عن العمل الذي عرض عليها بالسفر إلى إيطاليا، لتخبرها ابنتها بأنها قامت بتغيير الخطة ولم تسافر وستظل بالاسكندرية وستجد عمل، ولكن والدتها رفضت هذا الأمر بغضب، وأصرت على سفر ابنتها إلى الخارج وعدم الاستقرار هنا، حيث تقصد التفريق بينها وبين “طه القماش”، وهو ما اغضب “راوية” لتتركها دون تعقيب.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو بجانب النجم أمير كرارة، كل من مي عز الدين ومها نصار وسلوى عثمان ومحمود البزاوي، وفتحي عبد الوهاب، وضياء عبد الخالق، وعبد العزيز مخيون، وثراء جبيل، وغفران محمد، ومن غخراج حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويذاع مسلسل سوق الكانتو يوميا طوال الهر الكريم وذلك عبر قناة dmc في تمام الساعة الـ9 مساءً والإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا، ويعاد مرة ثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة "واتش إت" الإلكترونية، كما يعرض العمل على قناة الظفرة في تمام الساعة الـ 11 مساءً، والإعادة 10 صباحًا.