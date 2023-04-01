السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 10.. ماذا ستحمل أحداث الحلقة القادمة؟

سوق الكانتو
سوق الكانتو

ينتظر متابعو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو، لاسيما بعدما حملت الحلقات السابقة مفاجات عديدة حول الدكان الأحمر وتهريب زجاجات الكحول.

الحلقة 10 من مسلسل «سوق الكانتو».. ملخص أحداث الحلقات السابقة

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مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوق الكانتو احداث جديدة، حيث سيعرض المسلسل بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ  والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

أدوار أمير كرارة 

يجسد بطل مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة أحد أدوار الأبطال الشعبية وتحديدًا في منطقة سوق البالة، حيث يعد المسلسل استكمالًا لأداء أمير كرارة الذي نجح في الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة.

وسبق وقدم أمير كرارة الأدوار الشعبية أو دور البطل الشعبي "ابن بلد" في أكثر من عمل ومنهم شخصية "ميمي الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حواري بوخاريست" و"الطبال".

مسلسل سوق الكانتو من إخراج حسين المنباوي في سوق الكانتو وسبق وتعاون مع أمير كرارة في السينما بإخراج في فيلم "البعبع" الذي تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوي في الدراما والسينما خلال هذا العام.

في مسلسل سوق الكانتو لا يزال هوية وظهور أمير كرارة غامضة بعض الشئ حيث تعرض إلى مشادة في سوق البالة "سوق الكانتو" يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، وفي ذلك الأحداث تنشأ بينه وبين مي عز الدين قصة حب تواجه تحديات وصعوبات كثيرة.

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