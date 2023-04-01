السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 9.. عوض وشحاتة يستأجران الدكان الأحمر والأخير يخبر حسنين بالمشاركة

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، تصاعدًا كبيرًا في أحداثه، وذلك بعد اتفاق “عوض” ضياء عبد الخالق، مع “شحاتة” محمود البزاوي، في استئجار الدكان الأحمر.

عوض وشحاتة يستأجران الدكان الأحمر والأخير يخبر حسنين بالمشاركة

وظهر “المعلم عوض” ضياء عبد الخالق، داخل دكانه مع “شحاتة” محمود البزاوي، وهما يمضيان عقد “الدكان الأحمر” كما اتفقا على اسئجاره سويًا، وذلك بعد بيع “راوية” مي عز الدين، الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلا من “حسنين” عبد العزيز مخيون.

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وأثناء تحدث “عوض وشحاتة” معًا تدخل ابنة الأول “عزيزة” إلى دكان والدها وتطلب منه المساعدة بحمل أحد من رجاله المشتريات التي تحملها، ليطلب والدها من “رشاد” فتحي عبد الوهاب، توصيلها إلى المنزل، ولكنه يرفض ويطلب من “عفيفي” الذي يعمل معه ف الدكان أن يقوم بتوصيلها، وهذا كله بجانب نظرات “شحاتة” بإعجاب شديد لابنه “عوض” لتكشف الحلقة المقبلة إذا كان يريد منها الزواج أو يريد تزويجها لابنه “عبد الغني” تامر نبيل.

ويذهب “شحاتة” محمود البزاوي، إلى دكان والده “حسنين” عبد العزيز مخيون، ليجده غاضبا بسبب شراء “عوض” ضياء عبد الخالق للدكان الأحمر من “راوية” مي عز الدين، ويستعجب تراجع الأخيرة عن قرارها وتوصيتها له ببع الدكان، ليخبره “شحاتة” بأنه شارك “عوض” في الدكان الأحمر، وأنهما سوف يؤجرانه معًا، ليتفاجأ “حسنين” بهذا القرار.

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أبطال مسلسل سوق الكانتو

جدير بالذكر أن سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجى.

ويشارك في بطولة العمل كل من أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.
 

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