بعد قليل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 على شاشة DMC

يعرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 بعد قليل على شاشة قناة dmc، والذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

ملخص أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة السابقة

وفي الحلقات السابقة كانت تتعرض “راوية” مي عز الدين لمضايقات من قبل “يوسف”، والذي يصر على الزواج منها رغم رفضها له، وتأكيدها له بأنه بمثابة أخ ليس أكثر، واستغل “يوسف” والدتها للفت نظرها واقناع ابنتها بزواجه منها، واصبح يحضر لها الهدايا ويرافقها للخروج بسيارته.

وذلك وسط محاولات الفنانة شيرين التي تجسد دور والدة “راوية” باقناع مي عز الدين بقبول زواجها من “يوسف”، الا انها توكد على انها ا لا تكن له أي حب، وتعتبره أخ فقط.

فيما حاول "طه القماش" صلح جده "عبد العزيز مخيون" الذي سبق وطرده من سوق الكانتو، كما بدأت مي عز الدين "راوية" في سداد ديون والدتها التي تحاول إقناعها بالسفر.

أما عن الدكان الأحمر فقد بدأ عوض وشحاته في استئجاره من مي عز الدين "راوية"، حيث قام شحاتة بابلاغ "حسنين" باستئجار الدكان الأحمر.

أبطال سوق الكانتو

شارك في مسلسل سوق الكانتو عدد من كبار النجوم والفنانين ويلعب دور البطولة النجم أمير كرارة بدور "طه القماش" التعاون مع مي عز الدين بدور "راوية، بالإضافة إلى فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.