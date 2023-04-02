رئيس الوزراء العراقى: مصفاة كربلاء سوف توفر 70% من احتياجنا للمنتجات النفطية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مصفاة كربلاء لتكرير النفط، سوف توفر 70% من احتياج بلاده للمنتجات النفطية.

جاءت تصريحات السوداني خلال افتتاح مصفاة كربلاء الاستراتيجي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد السوداني أن المصفاة تمثل مشروعا استراتيجيا ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات، مشيرا إلى أن المشروع نفذ وفق المعايير الدولية وبأحدث التكنولوجيا.

وأوضح السوداني أن المصفاة ستوفر من 60 إلى 70% من حاجة العراق للمنتجات النفطية، مشددا على أن المشروع منجز كبير ومهم للاقتصاد الوطني ويضع العراق على الطريق الصحيح في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الكوادر العاملة في المصفاة ستكون عراقية 100%.

وفى السياق ذاته، صرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مباشرة مرحلة الإنتاج التجاري في المنشأة الواقعة في وسط العراق.

وأوضح عبدالغني أن الطاقة التكريرية لمصفاة كربلاء تبلغ 140 ألف برميل في اليوم، لافتا إلى أنها المصفاة الأولى في العراق بتقنيات حديثة.

العراق : 12 مليار دولار خسائر حرق الغاز واستيراده سنويًا

في وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن خسائر حرق الغاز واستيراده تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، فيما توقع تصفير حرقه ووصول استخداماته إلى نسبة 100% خلال العامين المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن “صالح”، قوله إن ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو حرق الغاز المصاحب من حقول الوسط والجنوب، تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، وهي كلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية".

وأضاف أن "ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي عن اتخاذ عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين، أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء".