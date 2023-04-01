حبس حداد ووالده عاما لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة في البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر وأمانة السر عصام حسين، بمعاقبة حداد ووالده بالحبس سنه لاتهامهم في التعدي علي شقيقان وإحداث عاهة مستديمة لهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه التعدي علي شقيقان وإحداث عاهة مستديمة لهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ٥٥١٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات البدرشين المقيدة برقم ۳۱٦٠ لسنة ۲۰۲۲ كلى جنوب الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقي معاون مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغ يفيد بشروع المتهمين "ص.م" ووالده "ع.م" في قتل المجنى عليه أ.ي وشقيقه ط.ي عمدًا على اثر خلاف استمر بينهم فعقدوا العزم على ازهاق روحهم، وما أن ظفر بهم انهال عليه المتهم الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لأرادتهما فيه.

وتبين من تحرياته السرية بقيام المتهمان بالتعدي على المجني عليهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء " سكين، سنجه " فأحدثا إصابتهما التي نشأ لدي المجني عليه الأول من جرائها عاهة مستديمة باصابته بالبطن والصدر.

وأضافت التحريات أنه قد تخلف لديه عاهة مستديمة جراء إصابته بإعاقة تامه بحركات مفصل الرسغ الايسر وضمور باليد اليسري وأعاقه تامه بحركات الاصبعين الخنصر والبنصر اليسري واعاقه حوالي %۹۰ بحركات ثني أصابع اليد اليسري – عدا الابهام – وقدرت نسبتها بحوالي خمسة وعشرين بالمائة (٢٥).

وقال المجني عليه في التحريات: بأنه آبان تواجده بمنزله تناهي إلى سمعه استغاثة نجله فخرج شقيقه لاستبيان الأمر، فتتبعه وحال ذلك أبصر المتهم الأول ممسكا بيده سلاح ابيض "سكين" متعديا بها على شقيقه بأن وجه له ضربه واحده استقرت في جنبه.

وأضاف: كما تعدي المتهم عليه بذات السلاح بان وجه ضربه واحده، وفي تلك الاثناء حضر المتهم الثاني وتعدي عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك سلاحًا ابيضًا "سنجه" بأن وجه له عدة ضربات استقرت في مختلف انحاء جسده فأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفيي البدرشين المؤرخ ۲۰۲۲/۳/۱٦ الخاص بالمجني عليه الثاني أنه يعاني من جرح طعني بأعلى الجانب الأيسر من الظهر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.