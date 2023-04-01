السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المفتي: كلمة «الله أكبر» ألقت الرعب في قلوب الأعداء خلال حرب أكتوبر

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان شهد العديد من انتصارات المسلمين، منها غزوة بدر، والتي كانت على بعد 70 كيلو من المدينة المنورة وخاضها المسلمون بدون تكافؤ في العدد والعتاد مع المشركين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الله أمد المسلمين بمدد من عنده وهو نفسه الذي حدث في حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن كلمة "الله أكبر"، ألقت الرعب في قلوب الأعداء وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى. 

وتابع أن غزوات النبي عليه السلام، كانت تمثل دفاعًا عن مقدرات المكان لأن كل الغزوات التي خاضها الرسول عليه السلام، تتمحور حول المكان الذي يعيش فيه وغزوة الخندق لم يكن النبي قد خرج من المدينة المنورة ولكن المشركين أتوا اليه، وأشار سلمان الفارسي بأن يحفر خندقًا حول المدينة، وانتصر المسلمون فيها.

مفتي الديار المصرية كلمة الله أكبر الرعب قلوب الأعداء غزوات النبي المدينة المنورة

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