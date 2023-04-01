السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتي: من صنعوا حرب أكتوبر هم أصحاب انتصارنا ضد الإرهاب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن منذ فترة وجيزة عن انتصارنا على الإرهاب في سيناء، وأن الدولة المصرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، مؤكدًا أن هذا الانتصار يستحق أن نفرح به.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم فتوى"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا استطعنا أن ننتصر على أنفسنا في علاقاتنا بما حولنا من الشهوات والمغريات لأن الانتصارات تحتاج لنفس عالية ورجال وقوة وإعداد.

وتابع أن من صنعوا حرب أكتوبر هم من صنعوا انتصارنا ضد الإرهاب، مؤكدًا أن الانتصار في أكتوبر يحتاج لدراسة متأنية وأجرتها الكثير من المراكز بمصر والعالم.

مفتي الديار المصرية حرب اكتوبر الإرهاب انتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناء الدولة المصرية آمنة

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