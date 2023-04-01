المفتي: من صنعوا حرب أكتوبر هم أصحاب انتصارنا ضد الإرهاب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن منذ فترة وجيزة عن انتصارنا على الإرهاب في سيناء، وأن الدولة المصرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، مؤكدًا أن هذا الانتصار يستحق أن نفرح به.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم فتوى"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا استطعنا أن ننتصر على أنفسنا في علاقاتنا بما حولنا من الشهوات والمغريات لأن الانتصارات تحتاج لنفس عالية ورجال وقوة وإعداد.

وتابع أن من صنعوا حرب أكتوبر هم من صنعوا انتصارنا ضد الإرهاب، مؤكدًا أن الانتصار في أكتوبر يحتاج لدراسة متأنية وأجرتها الكثير من المراكز بمصر والعالم.