الطرق والكباري: تلفيات بكوبري بركة السبع على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن كوبرى بركة السبع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث أشارت الهيئة في بيانها إلى حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبري، ما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبري.

على الفور تم إغلاق الكوبري احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية والدفع بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبري لإجراء الإصلاحات اللازمة.

كما تم التنسيق مع المرور لعمل تحويلات مرورية في هذه المنطقة بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحي و كوبري بركة السبع القديم لحين إصلاح الكوبري الحالي لكي يتم إعادة تسيير المركبات على الكوبري الجديد.