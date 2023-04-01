السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التنمية الحلية يتابع مع المحافظين توفير السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعرب وزير التنمية المحلية هشام آمنة عن شكره للمحافظين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، بحضور محافظ أسوان أشرف عطية من مقر الوزارة، والوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية أسامة جاد.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

كما أشار إلى أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر المبارك، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.

وأكد آمنة، على أهمية العمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع صناديق المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "كتف بكتف" التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع صناديق المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعيًا لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما شهد الاجتماع متابعة توجيهات الرئيس السيسي بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات رئاسة الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وأشاد هشام آمنة بجهود المحافظات في تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعدادًا للعام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الأراضي التي يتم اختيارها مطابقة للمواصفات الفنية المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما وجه الوزير بسرعة انتهاء باقي المحافظات من توفير قطع الأراضي على أرضها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المخازن في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين إجراءات حصر المشروعات المتعثرة في كافة القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية لسرعة العرض على مجلس الوزراء وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

ووجه هشام آمنة المحافظين باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يسهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، لافتًا إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أية إجراءات معقدة وتوحيد جهة إصدار التراخيص.

وأكد الوزير على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المحافظين والمواطنين بالمحافظات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بما يساهم في تحقيق رضا المواطن.

وأشار آمنة إلى أهمية متابعة إنشاء مراكز السيطرة المُوحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات في التوقيتات المحددة، مشددًا على أهمية دفع معدلات العمل في التجهيزات الإنشائية والمعمارية وتذليل أية تحديات للانتهاء منها.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"؛ إذ أكد الوزير على متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التي تتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

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