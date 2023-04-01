السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سر ظهور لبنى ونس في مشاهد أصغر سنًا بمسلسل «جعفر العمدة»

لبنى ونس
لبنى ونس

أثارت الفنانة لبنى ونس، حالة من الجدل بعد أن ظهرت في مشاهد أصغر سنًا ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" الذي يُعرض في موسم رمضان 2023. 

ظهرت لبنى ونس في مشهد على طريقة الـ Flash back، وبدت شبه جميلة بدون أن تستخدم أي مكياج أو تستعين بدوبليرة، مما لفت أنظار الجمهور الذي تساءل عن الطريقة التي اعتمد عليها المخرج محمد سامي لتصبح لبنى ونس في هذه الصورة الجميلة والشابة، وهو ما كشفه صُناع العمل ومنفذي هذه الحيلة الفنية. 

الخدعة الفنية كانت بتنفيذ من فريق شركة ميركوري للمؤثرات البصرية وهي الشركة الأشهر في مصر والشرق الأوسط  بقيادة ياسر النجار قد سبق لهم إبهارنا بعملهم على فيلم ولاد رزق وفيلم الكنز وفيلم الأصليين وأعمال تليفزيونية مميزة مثل مسلسل الفتوة، ومسلسل جزيرة غمام ومسلسل رسالة الإمام الذي يعرض الآن.

 

وعمل الفريق كذلك على عدة أفلام عالمية مثل الإنتاج البوليودي الضخم ساهو وفيلم السوبر هيروز الإيطالي Dampyr  وهو الإنتاج الأضخم في تاريخ الصين The Battle at Lake Changjin II. 

 

أشاد المخرج محمد سامي في مداخلة تلفزيونية على قناة العربية بجهود شركة ميركوري وفريق عملها في تصغير سن الفنانين لتنفيذ الـ Flash back باحترافية، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات التي تمت مع الفريق وتنفيذ لقطات مختلفة للفنانين ووضع الأفكار مع رصد ما تم تنفيذه في هوليوود والأعمال العالمية وهذا كان قبل بدء تصوير المسلسل. 

 

وأكد أنه بعد تنفيذ الفكرة نالت استحسان الجميع وسط إشادة من الجمهور بعد تداول صور للفنانين وهم في سن صغير لتصبح تلك الصور "تريند"، وهذا نتاج العمل المستمر والمجهود الكبير الذي تم من جانب فريق العمل، خاصة وأن هذه الفكرة يتم تنفيذها لأول مرة في الوطن العربي. 

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