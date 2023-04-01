قبل المباراة الحاسمة.. ماذا يكشف طالع لاعبي الأهلي أمام الهلال السوداني؟

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة الفريق أمام نادي الهلال السوداني، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة من مساء اليوم، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل للدور الثاني.

يحتاج النادي الأهلى الفوز بهدف من أجل الوصول للدور الثاني، وتعويض نزيف النقاط التي خسرها الفريق في بداية دور المجموعات، بالإضافة إلى إمتاع المشجعين ومحبي المارد الأحمر.

وبعيدًا عن فنيات اللقاء يمكن لطالع أبراج أبرز لاعبي النادي الأهلي أن يخبرنا بمجريات اللقاء الحاسم، ففي السطور التالية نقدم حظوظ أبرز لاعبي النادي الأهلي وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد الشناوي: حائط الصد لهجمات الهلال السوداني

يأمل الكثير من مشجعي النادي الأهلي في أن يكون الحارس محمد الشناوي في أفضل حالاته، من أجل حماية عرين النادي الأهلي أمام هجمات الفريق السوداني.

ينتمي محمد الشناوي لمواليد برج القوس، فهم شخصيات يتسمون بالشجاعة والثقة بالنفس، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية، فإن مولود برج القوس يعيش حالة من النجاح على المستوى المهني.

عمرو السوليه: رمانة الميزان

يعتبر عمرو السوليه من أعمدة خط الوسط للنادي الأهلي، فهو أحد وسائل الحماية المتقدمة للتصدي لهجمات الفريق السوداني، فمؤخرًا ابتعد عمرو السولية عن مستواه الفترة الأخيرة، لذا يسعى بكل الطرق للرجوع مرة أخرى للتألق.

ينتمي السوليه لمواليد برج الحمل، والذي يعيش حالة من التذبذب في المستوى على الصعيد المهني، بالإضافة إلى بعض التعثرات على الصعيد الاجتماعي.

محمد مجدي أفشة: مباراة العودة

لا يختلف حظوظ اللاعب أفشة عن زميلة محمد الشناوي، فهو من مواليد برج القوس، الذي يعيش انفراجة على الصعيد المهني، حيث يسعى لتحسين مستواه، وأن يكون سببًا للفوز بهذه المباراة.

محمود عبد المنعم كهربا: الأمل للنادي الأهلي

خطف النجم محمود عبد المنعم كهرباء الأضواء في الفترة الأخيرة، حيث كان اللاعب سببًا في تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي.

ينتمي النجم محمود عبد المنعم كهربا، لمواليد برج الحمل، الذي ينتمي لعائلة الأبراج النارية، والذي يتسمون بالثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان.

ووفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الحمل، حالة من التعثر على الصعيد المهني، حالة حال زميل الفريق عمرو السوليه.