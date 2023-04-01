السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشار أمنى بمحيط استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلى والهلال (صور)

جريدة الدستور

انتشر رجال الأمن بمحيط استاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة، والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرًا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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