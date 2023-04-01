السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة و DMC

كشف مستعجل
كشف مستعجل

ينتهي عرض حلقات مسلسل كشف مستعجل، على منصة watch it، في اليوم الخامس عشر من رمضان، وتبدأ قناة الحياة في إذاعة الحلقات، بداية من اليوم السادس عشر من رمضان.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة و DMC

وتذاع حلقات كشف مستعجل للمرة الأولى على شاشة الحياة الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 4:30 مساء، والإعادة الثانية، الساعة 1:30 ظهرًا.

وتذاع حلقات كشف مستعجل للمرة الأولى على شاشة dmc الساعة 11:30 مساء، والإعادة الساعة 8:30 صباحًا.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، بطولة  مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.


ملخص حلقات كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر

الحلقة 1 من «كشف مستعجل».. مصطفى خاطر قاتل و«توتا» طبيب نفسى يحتاج لعلاج

«كشف مستعجل» الحلقة 2.. الظهور الأول لمحمد لطفى كعازف جيتار

الحلقة 3 من «كشف مستعجل».. خطوبة خاطر وهنادي ومحاولات توتا إفساد الحفل

«كشف مستعجل» الحلقة 4 .. قنبلة أعصاب تمنع يوسف وسهام من جريمة جديدة

الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل| هل يقتل يوسف آخرين؟

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 .. محمد عبد الرحمن في السجن بتهمة ضرب زوجته

«كشف مستعجل» الحلقة 8.. مصطفى خاطر يمنع ارتكاب جريمة قتل جديدة

كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل أبطال مسلسل كشف مستعجل مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل مصطفي خاطر

مواد متعلقة

إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: لهذا السبب قدمت الشرير بشكل كوميدى فى «حضرة العمدة»

إدوارد: أشكر الشركة المتحدة لاحترامها عقل المشاهد العربى

من كواليس حضرة العمدة.. إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: هدفنا القضاء على الختان وزواج القاصرات

«مسلسلات المتحدة بتونسنا والكبير بيضحكنا».. مغتربون عرب يشيدون بدراما رمضان 2023

القاهرة الإخبارية: موسكو ضاعفت إنتاج الذخائر عالية الدقة لدعم قواتها بأوكرانيا

رئيس شعبة الذهب: إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر رغم ارتفاع الأسعار

مستشار كلية «القادة والأركان»: حرب أكتوبر وجد بها سلاح مصرى أذهل العالم

داعية: «الابتلاء ليس تكفير ذنوب.. ولو حد ظلمك افرح»

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا