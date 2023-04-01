ينتهي عرض حلقات مسلسل كشف مستعجل، على منصة watch it، في اليوم الخامس عشر من رمضان، وتبدأ قناة الحياة في إذاعة الحلقات، بداية من اليوم السادس عشر من رمضان.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة و DMC

وتذاع حلقات كشف مستعجل للمرة الأولى على شاشة الحياة الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 4:30 مساء، والإعادة الثانية، الساعة 1:30 ظهرًا.

وتذاع حلقات كشف مستعجل للمرة الأولى على شاشة dmc الساعة 11:30 مساء، والإعادة الساعة 8:30 صباحًا.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، بطولة مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.



ملخص حلقات كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر

الحلقة 1 من «كشف مستعجل».. مصطفى خاطر قاتل و«توتا» طبيب نفسى يحتاج لعلاج

«كشف مستعجل» الحلقة 2.. الظهور الأول لمحمد لطفى كعازف جيتار

الحلقة 3 من «كشف مستعجل».. خطوبة خاطر وهنادي ومحاولات توتا إفساد الحفل

«كشف مستعجل» الحلقة 4 .. قنبلة أعصاب تمنع يوسف وسهام من جريمة جديدة

الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل| هل يقتل يوسف آخرين؟

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 .. محمد عبد الرحمن في السجن بتهمة ضرب زوجته

«كشف مستعجل» الحلقة 8.. مصطفى خاطر يمنع ارتكاب جريمة قتل جديدة