«كشف مستعجل» الحلقة 2.. الظهور الأول لمحمد لطفى كعازف جيتار

شهدت حلقة اليوم من مسلسل "كشف مستعجل" العديد من الأحداث الشيقة والكوميدية، والذي يخوض بطولته الفنان مصطفى خاطر وهنادي مهنا ومحمد عبد الرحمن توتا.

يظهر الفنان محمد لطفي لأول مرة في المسلسل وهو يغني في إحدى المطاعم على جيتار، ثم يكتشف أنه المحرك الأساسي لكل الأحداث، فهو الذي يجعل يوسف يقتل مقابل المال، وهو الذي يخطط للجرائم التي يرتكبها يوسف طول الوقت.

وفي سياق آخر يظهر محمد على رزق وهو ينتقد أداء "عاليا" هنادي مهنا في التمثيل ويقوم بتوبيخها على المسرح أمام زملائها ويترك البروفة ويغادر المسرح منفعلا، في حين يحاول أصدقائها إثنائها عن قرار الخطوبة من يوسف "مصطفى خاطر" الذي اتخذته في حلقة أمس بعد مساندته لها ودفاعه عنها.

في المقابل تستمر "لي لي" إلهام وجدي في التدريبات بالنادي وتقوم بتدريب الأطفال على رياضة الكيك بوكس، في حين يذهب زوجها د. سهام لتوصيل بناته إلى المدرسة، ثم يعود متوجها إلى مكتب سفريات للحجز له ولعائلته كامله تذاكر سفر خارج مصر للهروب من القاتل "يوسف" وحماية عائلته، ويقنع زوجته وأولاده بالسفر يومين فقط، ثم يذهب لحضور قراءة فاتحة اخته على العريس الجديد، وهنا تحدث المفاجأة في نهاية الحلقة، حيث يكتشف أن العريس هو القاتل المأجور الذي يهدده "يوسف" والمفاجأة الأخرى اكتشاف أن هنادي مهنا "عاليا" هي شقيقة سهام.

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، هنناء الشوربجي، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري، وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

يجسد محمد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال فى تصريحاته مؤخراً:"مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".