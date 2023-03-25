الحلقة 3 من «كشف مستعجل».. خطوبة خاطر وهنادي ومحاولات توتا إفساد الحفل

عرضت اليوم منصة watch it الحلقة الثالثة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين.

بدأت الحلقة بصدمة دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" الذي يكتشف أن العريس الذي جاء لخطبة شقيته عاليا "هنادي مهنا" هو الشيف القاتل يوسف "مصطفى خاطر"، ويحاول سهام جاهدا إفساد الخطوبة وإفشالها بكل الطرق ولكنه يفشل، ويضطر للتعامل مع يوسف خوفا من غضبه عليه وقتله.

كما يكتشف سهام مفاجأة صادمة له، وهو أن شقيقته "عاليا" هي نفس الشخصية التي يتحدث عنها يوسف طوال الوقت، ويعرف أنها تعمل مطربة مهرجانات وأفراح شعبية واسمها "ساسو نانو" دون معرفة عائلتها، ويحاول اقناعها بعدم الموافقة على الخطوبة من يوسف، ولكنها ترفض وتتمسك برأيها، فيقوم سهام بإفساد التورتة من غضبه.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.