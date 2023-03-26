«كشف مستعجل» ح4.. قنبلة أعصاب تمنع يوسف وسهام من جريمة جديدة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "كشف مستعجل" العديد من الأحداث الشيقة والمواقف الكوميدية والتي انطلقت اليوم حصريًا عبر منصة واتش إت الإلكترونية.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4

وخلال أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة، يذهب يوسف وسهام وعز الرجال إلى منطقة بحرية ويلقي سهام بجثة القتيل في البحر مجبرًا ويصوره يوسف، بعد أن مروا من كمين شرطة في هدوء بعد أن تأكد الضابط بإصابة والد سهام بزهايمر.

بعد العودة للفندق يقوم سهام بتفتيش ملابس يوسف ويجد زجاجة كانز، فيفتحها ويكتشف أنها قنبلة أعصاب، تصيبه هو ويوسف ويفقدان الوعي ويخرجان معًا في مشاهد كوميدية في أرياف الفيوم مع الحيوانات ووسط الغيطان، في المقابل تظن عاليا ولي لي أن يوسف وسهام يقومان بخيانتهم وهو سبب اختفائهم.

وتنتهى الحلقة بمشهد رومانسي يجمع سهام ولي لي مع يوسف وعاليا على أنغام الجيتار، في حين ينتظر مودي "محمد لطفي" أن يكمل يوسف مهمته في قتل آخرين.

ويتكون مسلسل "كشف مستعجل" من 15 حلقة، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكرى.



كما انتهى النجم محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبدالرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.



وبجانب محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

عدد حلقات مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبدالرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

بجانب محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.