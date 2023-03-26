الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

سره الباتع
سره الباتع

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 4 علي قناة الحياة وOn لمتابعة وقائع المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث بدا المسلسل بالأحداث الساخنة، وبدأت تحوز مجرياتها على إعجاب الملايين، حيث بدأ البعض من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مشاهد ومقتطفات من المسلسل على حساباتهم الشخصية، كما ارتفعت نتائج البحث عنه عبر محرك "جوجل" وبدأ يتصدر الترند للأكثر بحثاً. 

موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 4 علي قناة الحياة وOn

وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 4 على قناة الحياة و On والقنوات الفضائية الأخرى وكذلك موعد الإعادة لمتابعة المسلسل. 

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل سره الباتع على قناة ON 

ويعرض المسلسل على قنوات ON لأول مرة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة وتعاد الحلقة في تمام الساعة 6.15 صباحًا، كما تعرض على ثناة ON دراما في 1.30 صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة 11 صباحًا.

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موعد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 4 

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل “سره الباتع” علي قناة الحياة اليوم في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقة في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت القاهرة كما تعرض الحلقة على قناة الحياة دراما في تمام الساعة 11:00 مساء. 

أحداث مسلسل سره الباتع في الحلقات الماضية

وتناولت الحلقات الماضية من مسلسل سره الباتع بداية بحث الطفل حامد والذي سماه جده تيمنا باسم أحد الأولياء الذي له مقاما بقريته يتبرك به الأهالي، حيث كان والد الطفل لا يعيش له أبناء، وكان يعرف بأبو البنات وعندما اخبرته "الدايه" بأن مولوده ذكر تشائم وقال لوالده أنه سيموت كسابقيه.

ثم تتوالى الأحداث بعد أن كبر الطفل وكان يرسله جده لينير الشموع في مقام الولي، الذي كان يُطلق عليه السلطان حامد وتعلق الطفل بالمقام وظل يبحث عن سر هذا الولي حتى كبر، وفي الحلقة الثالثة عثر على مخطوطة أسفل المقام بعد أن نبشه مجموعة من المجهولين، وبالاستعانة بأحد خبراء ترميم المخطوطات بدأ يصل الى الخيط الأول للتعرف على صاحب المقام والذي كان مناضلا ضد الفرنسيين وله مكانة كبيرة في نفوس المواطنين.

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موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

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