السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الفاتيكان: البابا فرنسيس غادر مستشفى جيميلى

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلن الفاتيكان مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى الأربعاء الماضي.

وقال الفاتيكان في بيان له: «غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم، من مستشفى جيميلي الذي كان قد توجه إليه الأربعاء الماضي»، جاء ذلك مع تأكيد الأطباء تحسن أوضاعه الصحية. 

وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن بابا الفاتيكان قد وجه التحية إلى عميد الجامعة الكاثوليكية ومعاونيه والمساعد الكنسي العام، هذا إلى جانب الأطباء والعاملين الصحيين الذين اعتنوا بقداسته خلال هذه الأيام.

هذا وأراد البابا فرنسيس تحية مَن كانوا في باحة المستشفى كما وعانق والدَين فقدا ابنتهما الليلة الماضية وتوقف للصلاة معهما.

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