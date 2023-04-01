طوارئ فى اتحاد الجودو قبل استضافة البطولة العربية للأندية

يستعد اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 7 وحتى 12 يوليو المقبل في القاهرة. وتقام منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين والكاتا والفيتران.

ويقام على هامش البطولة العربية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتتم خلاله مناقشة عدد من الملفات الهامة واتخاذ قرارات من شأنها النهوض برياضة الجودو على المستوى العربي.

وأكد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الاتحاد يعمل من أجل إخراج البطولة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وأن الاتحاد تلقى تأكيدات عدد كبير من الدول العربية على المشاركة. متابعًا: "نرحب بالأشقاء العرب في مصر خلال فترة البطولة، ونمتلك جيلًا مميزًا من اللاعبين الأشبال والناشئين، ونتوقع منافسات قوية على حصد المراكز الأولى والألقاب بين جميع المشاركين".

وقرر مسئولو اتحاد الجودو إقامة معسكر مغلق لمنتخب السومو في اليابان شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولات الرسمية المقرر إقامتها شهر أكتوبر في اليابان والمملكة العربية السعودية.

ويستعد منتخب السومو حاليًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها يومي 7 و8 أكتوبر المقبل في اليابان، ودورة الألعاب القتالية يومي 21 و22 من الشهر نفسه في السعودية. ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد المصري للجودو والآيكيدو والسومو منافسات بطولة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لاختيار عناصر المنتخب من خلالها، وهو أمر بات طبيعيًا في ظل سياسة الاتحاد باختيار أفضل العناصر دون تدخلات من أحد.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا في اليابان قبل المشاركة في بطولة العالم، ويتوجه بعد ذلك إلى السعودية للمشاركة في دورة الألعاب القتالية.