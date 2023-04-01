وزير الرياضة يطلق اسم الشهيد «سليمان على» على مركز شباب بالقليوبية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أسرة الشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان، شهيد الواجب بمحافطة سيناء، والذي استشهد أثناء القيام بواجبه الوطني إثر تعرضه لهجوم إرهابي بمنطقة غرب سيناء.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم مركز شباب جزيرة الأحرار بمحافظة القليوبية، مسقط رأس الشهيد، ليصبح مركز شباب الشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان، إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأكد صبحي أن ما يقدمه جنود مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة مثلا يحتذى به في حب الوطن والدفاع عن سلامته.