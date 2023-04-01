السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6 أطنان لحوم «فاسدة» فى المنوفية

لحوم فاسدة بالمنوفية
لحوم فاسدة بالمنوفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن إدارة المجازر واللحوم بالمديرية وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والتموين شنت حملات تفتيشية خلال الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 25 مارس المنقضي، أسفرت عن تحرير (18) محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد على (6) أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

إخطار النيابة 6 طن اتخاذ كافة الإجراءات التفتيش التسهيلات الإجراءات القانونية السلع مجهولة السلع المغشوشة الطب البيطري

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