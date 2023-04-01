ضبط 6 أطنان لحوم «فاسدة» فى المنوفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن إدارة المجازر واللحوم بالمديرية وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والتموين شنت حملات تفتيشية خلال الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 25 مارس المنقضي، أسفرت عن تحرير (18) محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد على (6) أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.