السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الصفارة 10| مواعيد عرض مسلسل أحمد أمين وقنوات العرض

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة من أكثر المسلسلات التي جذبت الجمهور من أول بداية عرض دراما رمضان 2023 وحتى الآن، وكل حلقة تعرض منه تتصدر محركات البحث كونه مناسب لكل الشرائح العمرية ومن نوع المسلسلات الكوميدية التي تعتمد على الفانتزيا وهو نوع غير منتشر كثيرًا في الدراما المصرية، لذا تفوقه فيه النجمان أحمد أمين وطه الدسوقي وبات الجمهور يترقب مغامراتهم معًا كلما استخدم شفيق الصفارة.

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة

ويتسأل الجمهور عن موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، خاصة أنها تقرب الحكاية من النهاية فالمسلسل يتألف من 15 حلقة، وتعرض العاشرة منه مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

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فريق عمل مسلسل الصفارة  في رمضان 2023

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

أحداث مسلسل الصفارة 

تدور أحداث مسلسل  الصفارة حول المرشد السياحي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة 

 وفي الحلقة السابقة استعان شفيق بالصفارة للانتقال لحقبة جديدة وفيها أصيب بأزمة منتصف العمر، فيجد نفسه برفقة صديقه علاء برفقة مجموعة من الفتيات في مرحلة الشباب، وعلى الرغم من زواجه من شيرين حب عمره، إلا أن حياتهم غير مستقرة بسبب الأزمة التي يعيشها، وتغير شكل شيرين كثيرا فأصحبحت ذات وزن ممتلئ وكرش.

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