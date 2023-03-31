مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9.. ماذا فعل الشافعي عند رؤية رجل يسيل منه الدماء؟

في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، يستعد الشافعي لصلاة الفجر في الجامع، فيذهب للوضوء للحاق بالصلاة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

وضمن احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، يردد الشافعي دعاءً فيقول "اللهم إني أعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك، ونسيان ذكرك، والإنصراف عن شكرك"، ثم يخرج من داره ويتوجه إلى الجامع لصلاة الفجر.

وأثناء توجه الشافعي إلى الجامع لصلاة الفجر يرى في أحد الأزقة دماء، وأناس يهرولون، يهم الشافعي للحاق بهم ثم يتوقف ويرى أحد الرجال مصابًا والدماء تسير منه فينظر إليه ويقول مرددًا: "اللهم إني أسألك اللطف فيما جرت به المقادير".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".