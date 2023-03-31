مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة.. الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء

"دع الأيام تفعل ما تشاء.. وطب نفساً إذا حكم القضاء.. ولا تجزع لحادثه الليالي.. فما لحوادث الدنيا بقاء"، ببعض من أبيات الإمام الشافعي، بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

ومع بداية الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، اعتاد الفنان خالد النبوي على بدأ الحلقات بإنشاد بعضٍ من أبيات الإمام الشافعي، الذي جمعت في ديوان له، وأطلق عليها "ديوان الشافعي"، وحرص "النبوي" منذ بداية المسلسل على بدء الحلقات بإدلاء بعض من أشعار الشافعي وحكمه المتوارثة والخالدة والتي يتم توارثها وترديدها حتى يومنا هذا؛ وأنشد يقول:

دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء

ولا تجزع لحادثه الليالي *** فما لحوادث الدنيا بقاء

وكن رجلاً على الأهوال جلداً *** وشيمتك السماحة والوفاء

وإن كثرت عيوبك في البرايا *** وسرك أن يكون لها غطاء

تستر بالسخاء فكل عيبٍ *** يغطيه كما قيل السخاء

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخسيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".