الحلقة 9 من مسلسل رسالة الإمام.. السّري يزور المطلب ويبشره بإنهاء أزمته

في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطلته الفنان خالد النبوي، تتوجه كاميرا المخرج ليث حجو إلى السجن، حيث يظهر السّري وهو ملثم ليقوم بزيارة المطلب في زنزانته، يبشره بقرب إنهاء أزمته وخروجه من السجن قريبًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

وضمن احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة بعد سجال دار بين أحد الجند، وحارس الزنزانة، يدخل السّري الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان حمزة العيلي، وهو ملثم على المطلب الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز، ليسأله على حاله داخل الزنزانة، فيرد عليه المطلب وهو مكبل وجالس في أحد أركان الزنزانة "كما ترى في أحسن حال"، ثم يسأله كيف حال الخارج، ليجيبه السري بأن الفسطاط تغلي في الخارج.

وخلال مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة ، يقوم المطلب غاضبًا ويتوجه إلى السّري ويمسك به ويخبره قائلًا "أنت السبب في هذا الأمر لأنك سلمت رقابنا لابن العباس، ماذا كنت تنتظر؟" يجيبه السرّي "كنت أنتظر حتى يحفر قبره بيديه لكنه كان أغبى مما توقعت، لقد تسبب في كوارث بأسرع مما كنت أتخيل، ضيق الحال يفتك بالناس في كل مكان ورجالي يشعرون بالغضب بعدما أصدر أومر بتخفيض رواتهبم وعطاياهم ثم توّج كل هذا بذبح رجال الأحواف صباح العيد".

متعجبًا من حديث السّري، يقول المطلب "فعل كل هذا في شهر واحد فقط، إذا في لحظة سيأمر بقطع رقبتي، هل لا بد أن أنجو بنفسين سرّي لا بد أن أهرب الآن وليس غدًا"، ليرد عليه السري "ليس الآن" فيتسائل المطلب ماذا ننتظرن ليجبه السري "ننتظر حتى تدعوني إلى وليمة في دار الإمارة.

يدير المطلب ظهره للسري ويقول له "بالله عليك يا رجل لا تقل ما لست متأكدًا من تحققه، هذا نوع من الأمنيات"، ليتوجه إليه السري ويقول له "مصيرنا واحد سيدي المطلب إما كلانا في السجن نفسه وإما بإذن الله على مائدة المنتصرين، إن غدًا لناظره قريب".

وفي دهشة توجد على وجه المطلب، يلتف إلى السري ويقول له "أنت تعرفني جيدًا وتعلم أنني لن أطيق منح الجبان هذا فرصة لإذلالي لذا إن ضاقت السبل وانقطعت الحيل سأفعلها بنفسي، إنني أحتاج إلى مساعدتك، في المرة القادمة أريد من أن تحضر معك ما يعينني على تفويت الفرصة على ابن الوالي، لن أسمح له بإنهاء الجولة الأخيرة بأمر منه، حتى وإن اضطررت إلى إنهائها بيدي"، ليدر عليه الشرّي "لك هذا"، ثم يتركه السري ويذهب.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".