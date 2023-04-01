مع بداية شروق الشمس تسعى الأسر المصرية لمعرفة أسعار الدواجن اليوم السبت 1 أبريل 2023 في الأسواق المحلية، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وسجل سعر الكيلو الواحد 62 جنيهًا بالمزرعة، وبلغ سعرها في السوق المحلي قيمة 70-71 جنيهًا، بتراجع بحدود الـثلاث جنيهات، وذلك مقارنة بأمس الجمعة، وطبقًا لما أعلنته شعبة الدواجن التي تتبع لغرفة الجيزة التجارية.

ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت 1 أبريل 2023

وتقدم "الدستور" بهذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء الیوم السبت 1- 4- 2023، وأسعار الكتاكيت والبط.

وبحسب سامح السيد، بصفته رئيس شعبة الدواجن، فإن أسعار الدواجن الیوم السبت في الأسواق والمحلات ستقترب من السعر العادل للدواجن، منوهًا إلى أنها أحد أهم أسباب تراجع السعر حاليًا طرح الدولة المصرية كميات هائلة من الدواجن المستورة في البرازيل، حيث سيتسبب هذا الطرح في ضبط الأسواق وتكون بشكل كبير.

أسباب تراجع أسعار الدواجن الیوم

ووصف سامح السيد، أن أحد أهم الأسباب لتراجع سعر الدواجن الیوم 1- 4- 2023 في جميع الأسواق والمحال، ودورات التربية التي خرجت قبل أيام بسعر مناسب خصوصًا في ظل الإفراج للكثير من كميات الأعلاف التي كانت محجوزة بالموانئ وتم الإفراج عنها، وذلك بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من الفراخ المستوردة من الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وعن أسعار الكتاكيت، فإنها قد تراجعت بواقع حوالي 50% خلال 20 يومًا، وقد سجل سعر التكتوت نحو حوالي 14 جنيهًا حاليًا، مقابل مبلغ 26 جنيه قبل مدة أسبوعين تقريبًا، وسجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت مبلغ 14 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو قيمة 11 جنيهًا.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن، تراجعًا كبيرًا في سعر الدواجن عقب عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن السعر قد يقل عن مبلغ 55 جنيهًا، عقب أن تم دخول كميات هائلة من دورات التربية حاليًا ستعتمد على أعلاف بسعر أقل إلى جانب تراجع أسعار الكتكوت بنسبة حوالي 50%.

أسعار البط اليوم السبت

وسجلت أسعار البط المسكوفي اليوم عمر يوم حوالي مبلغ 30 جنيهًا، بينما وصل سعر البط المولار يكون عمر يوم حوالي مبلغ 21 جنيهًا، وبلغ سعر بط التسمين والبط الفرنساوي وبط شريفان وبط الماني حوالي مبلغ 14.25 جنيه، وسعر البط البيكينى حوالي مبلغ 10 جنيهات تقريبًا.