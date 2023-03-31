السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9.. الشافعي: لقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني

رسالة الإمام
رسالة الإمام

انتقلت كاميرا المخرج ليث حجو، في أحدث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي يقومب ببطولته وأداءه التمثيلي الفنان خالد النبوي، إلى دار الإمام الشافعي، حيث قرر الاعتزال حزنًا على مقتل "شكلب" على يد جنود ابن الوالي، عقب صلا العيد.

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

مع بداية مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، تدخل زوجة الإمام الشافعي التي تقوم بأداءها التمثيلي الفنانة سماح السعيد على الشافعي في غرفته أثناء قضاء فترة عزلته حزنًا على مقتل شكلب، تطلب منه أن يأكل شيئًا، لكنه يرد عليها قائلًا: "لقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني"، ثم يسألها هل هناك شيء لتجيبه بأنه لا يوجد شيء إلا أن يفرج الله كربته وما فيه.

وضمن مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، ينظر إليها الشافعي متسائلًا عن أحوال بناته هل هن بخير، لتجيبه بأنهن بخير ويسألن عنه كثيرًا والحيرة تسيطر عليهن متسائلين "هل نبقى أم نغادر الفسطاط؟"، ليجيبها متسائلًا: "وأنت هل نبقى أم نرحل"، لترد عليه بأنها تعرفه جيدًا لن يرحل أو يترك هذا المكان حتى يحقق ما يريد، ليرد عليها بأن تبلغ بناته بهذا الأمر.

وتطلب منه زوجته أن يهون عليه قليلًا، ثم ينشد قائلًا: 

ومن نزلت بساحته المنايا  ***  فلا أرض تقيه ولا سماء

وأرض الله واسعة ولكن *** إذا نزل القضاء ضاق الفضاء

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موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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