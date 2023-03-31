السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أوناش مصر بصدارة التصنيف العالمي ببطولة العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لأسرة رفع الأثقال المصرية بصدارة التصنيف العالمي ببطولة العالم للشابات والمقامة فى البانيا.


كما هنأ وزير الرياضة البطلة المصرية شمس محمد أحمد بحصولها على ثلاثة ميداليات ذهبية بالبطولة.


واكد وزير الشباب والرياضة أن الجهود التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال مثلت حجر الزاوية فى عودة اوناش مصر إلى الصدارة العالمية مشيرا أننا سنواصل تقديم الدعم والرعاية الكاملة للاتحاد المصري لرفع الأثقال وجميع ابطالنا الواعدين وخاصة من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي الذى أصبح بمثابة الركيزة الأساسية لمنتخاباتنا فى مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها.


واحتلت مصر المركز الاول فى التصنيف العالمي متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الثاني فى المجموع العام لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا سواء فى الصدارة الفردية للابطال المصريين أو فى المجموع العام للمنتخبات .

 

 

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