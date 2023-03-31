مسلسل جميلة الحلقة 9.. نبيل عيسى يحاول الانتحار بسبب فيديو سوسن بدر

حالة من التشويق والإثارة فرضها مسلسل جميلة، على متابعي مسلسلات رمضان هذا العام، حيث تدور أحداث المسلسل عن جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، والتي تصارع الفساد سواء في عملها حيث أنها تشغل منصب وكيل نيابة، وبيتها من خلال أزمات توزيع الميراث.

احداث مسلسل جميلة الحلقة 9

في الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، شهدت مشهد لمحاولة انتحار أكرم شقيق جميلة، والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، وذلك بعد انتشار فيديو مسيء لوالدته والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر.

وخلال احداث مسلسل جميلة الحلقة 9 ، بسبب الفيديو المنتشر، لم يتمالك أكرم أعصابه وعلى الفور فكر في الانتحار، خوفًا من حديث الناس عن شرف والدته، خاصة أنهم من عائلة كبيرة ولها أسمها في التجارة.

تضمن مسلسل جميلة الحلقة 9 ، اتصال من مي صديقة أكرم، تخبر جميلة بأن شقيقها أقدم على الإنتحار، على الفور، ذهبت جميلة برفقة شهيرة والدتها، من أجل إسعاف أكرم، الذي نقل على إثر محاولة الانتحار للمستشفى.

وفي مسلسل جميلة الحلقة 9 تضمن مشهد بين مي صديقة أكرم، وجميلة تخبرها بأنهم كانوا في أحد الفنادق، حيث دخل أكرم في نوبة اكتئاب شديدة بعد تسريب الفيديو لشهيرة، وفي أحد المرات دخل الحمام وتغيب لفترة حاولت النداء عليه ولم يستجيب، الأمر الذي دفعها للاستعانة بأمن الفندق لكسر الباب، ليجدوا أكرم ملقيًا على الأرض.

قصة مسلسل جميلة

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة الكثير من الأحداث والصراعات التي جعلت المسلسل يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في أسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.