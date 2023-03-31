الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد قليل مسلسل «جميلة» الحلقة 9.. هل يعود زياد لنرمين بعد فيديو فضحية شهيرة؟

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جميلة مشهد تلوم فيه ريهام حجاج والتي تقوم بدور جميلة، ما فعله زياد زوجها الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.

فقد اصطجب عدد من البلطجية، وذهب لشريف زوج شقيقة جميلة، يهدده بالإبتعاد عن جميلة، والتنازل عن القضايا التي رفعها ضدها، حتى لا تتاذى بعملها.

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أحداث مسلسل جميلة:

وفي المشهد عاتب زياد جميلة، على عدم إخباره بما حدث مع شهيرة، والفيديو المسرب، فقد وقع بالكلام معه، عندما قال ان نرمين طليقتة والتي تلعب دورها الفنانة عبير صبري، هي من أرسلت له الفيديو.

بمجرد سماع جميلة هذه الجملة، ثارت على زياد، وأشتد الحديث بينهم، حيث طالبته بعدم السماع لنرمين، وأنها السبب في كل ما حدث، أو الرجوع لها، والانفصال عن جميلة.

لم يرد زياد، على هذا الحديث وترك جميلةن تبكي وأنصرف، الأمر الذي جعل المشاهد في حيرة، هل سينفصل زياد عن جميلة، وهل نجحت خطة نرمين في القضاء على العلاقة بينهم أم لا؟.

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قصة مسلسل جميلة:

تجسد الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة، وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث  تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تساهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.

مسلسل جميلة من الأعمال المميزة والتي فرضت نفسها منذ اليوم الأول من رمضان 2023، حيث يشارك في العمل ريهام حجاج، النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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