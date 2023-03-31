محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

هنئ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، داعياً المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الانتصارات والتقدم والرخاء، وأن تنعم بلدنا بالسلام والأمان تحت قيادة عريقة محبة لوطنها تسعى لبنائه وتطويره في ظل الجمهورية الجديدة التي تنعم بالاستقرار متميزة بذلك عن غيرها من الدول التي تعاني من الحروب والصراعات.

كما هنئ محافظ الغربية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري.

وفى سياق متصل قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمشاركة عمال حي أول طنطا في زراعة 120 شجرة من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة،وذلك بحضور الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة مستمرة في زراعة الأشجار في كافة المراكز والمدن والأحياء، من خلال الوحدات المحلية، مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.