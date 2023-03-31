مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة.. ندى موسى فى مواجهة جمال سليمان

كانت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة مليئة بالإثارة والتشويق خاصة بعد اكتشاف صورة الدكتورة أنس التي تجسدها ندى موسى، مع الأستاذ عصام الذي يجسده هشام عاشور.

الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب الكبير عبدالجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان، وعلى الفور تحرك والداه من أجل الانتقام من عائلة أبوعصاية يتزعمها كمال أبورية، فيما طلب عبدالجبار من ابنته أنس أن تنسى علاقتها مع الأستاذ عصام للأبد، وأن هذا الزواج لن يتم.

وبالفعل استسلمت الدكتورة أنس لرغبة العائلة الصعيدية، لكنها كانت طوال الوقت ناقمة على القتل والتعذيب الذي يحدث لأهل النجع، وقامت بالفعل بإنقاذ المحرر الصحفي عبيدة الذي يقوم بدوره محمود عبدالرازق بعدما قام والدها بسجنه بعد مقاله عنه في الجريدة.

الدكتورة أنس في مواجهة الكبير

وننتظر اليوم في الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة رد فعل عبدالجبار بعدما يعلم بهروب عبيدة بمساعدة الدكتورة أنس، وكيف سيستقبل هذا الأمر خاصة أنه سامحها سابقًا في علاقتها مع ابن عائلة أبوعصاية.

تبقى التساؤلات هل سيسامح عبدالجبار الدكتورة أنس هذه المرة، أم سيكون عقابها شديدًا، وهل بالفعل ستتنازل عن حب حياتها حتى تتقي شر عائلتها، وماذا ستفعل نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم فيما يتعلق بقتل زوجها؟.

مسلسل عملة نادرة

تدور أحداث مسلسل عملة نادرة في نجع عبدالجبار الكبير الذي يقوم بدوره جمال سليمان والذي يقوم بكتابة ميراثه لابنه الذي أنجب طفلًا ذكرًا، لكن يفاجأ بعد وفاة ابنه أنه كتب كل شىء لنادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم والتي بدورها تحارب من أجل الحفاظ على حياة ابنها والأرض التي كانت سببًا في وفاة زوجها.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة



يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، وتتم الإعادة في الساعة الـ١ صباحًا.

ويضم المسلسل باقة من أروع النجوم أبرزهم الرائعة نيللي كريم والمبدع جمال سليمان وندى موسى وهشام عاشور وأحمد عيد وكمال أبورية ومحمد فهيم ومحمد لطفي وجومانة مراد.